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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل عرضها تليفزيونيا.. تعرف على أحداث الحلقة 18 من حدوتة منسية

صدى البلد

طرحت منصة watch it الحلقة 18 من مسلسل حدوتة منسية ، وذلك قبل عرضها علي شاشة التليفزيون ب 24 ساعة حيث شهدت الحلقة العديد من الاحداث . 

وحملت الحلقة 18 من مسلسل حدوتة منسية عدد من الأحداث الهامة، ومنها قيام خيرت “أحمد فهيم” بسرقة سيارة سعاد “سوسن بدر” وما فيها من حقائب  تحتوي على مجوهرات . 

اما عمر فقد بدأ تهديده بنشر فيديوهات من بعض السيدات اللاتي تم تصويرهن في عيادته ، وقد تم ارسال واحد من الفيديوهات له عبر واتساب . 

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مسلسل وبينا ميعاد يتصدر نسب المشاهدة و"حدوتة منسية" يلاحقه

أبطال مسلسل حدوتة منسية 

وتلعب سوسن بدر دور سعاد، بينما يجسد أحمد فهيم  دور خيرت طاحون، ومحمد علي رزق دور دكتور عمر، وعبير صبري دور دهب زوجة الابن الأكبر، وهشام إسماعيل دور هاشم الابن الأكبر، ومحمود حجازي دور نوح، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، وحسن عبد الله، وأمير صلاح الدين، وريم سامي، وأحمد صيام، ودعاء حكم، ومحمد عزمى.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.

مسلسل حدوتة منسية مسلسل وبينا ميعاد محمد علي رزق عبير صبري طارق صبري سوسن بدر

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