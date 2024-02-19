كانت عند صاحبتها.. كشف لغز تغيب فتاة قنا عن منزلها

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيس بوك" متضمناً إستغاثة بشأن تغيب ( فتاة - مُقيمة بمركز ملوى بالمنيا ).

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23/1/2024 تبلغ للأجهزة الأمنية بقنا من والد الفتاة المذكورة بتغيبها عن منزلها حال تواجدها بمحافظة قنا ولم يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائياً، وتحرر عن المحضر اللازم فى حينه ، وفى وقت لاحق عادت المتغيبة للمنزل وتبين أنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها طرف إحدى صديقاتها بمدينة قنا بإرادتها ، ولم يصيبها ثمة مكروه خلال فترة غيابها .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.