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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول: مصر محاطة بتحديات إقليمية وخارجية كثيرة.. ودعم القطاع الخاص مطلوب

صدى البلد

 


قال طارق الملا، وزير البترول، إنّ مصر مُحاطة بتحديات خارجية إقليمية كثيرة، وبالتالي لا تستطيع ميزانية الدولة الإنفاق على المشروعات بنفس السرعة المطلوبة، ومن هنا يأتي دور القطاع الخاص والعالمي والدولي للدعم، إضافة إلى دخول المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وغيرهما.

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وأضاف الملا، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هذه الاستثمارات كبيرة وتحتوي على تكنولوجيا حديثة ومكلفة، وضمان وجود انتقال سريع وعادل يتوقف على وجود التمويل».


وتابع: «ما تم إعلانه خلال cop28 بشأن زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة 3 أضعاف أو تحسين كفاءة استخدامات الطاقة مرتين بحلول 2030، سيكون تحدٍ كبير ما لم يكن الدعم التمويلي متوافر خاصة في الظروف التي تمر بها المنطقة».

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