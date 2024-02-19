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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد قوافل أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم، استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، القافلة الأولى من قوافل أبواب الخير المقدمة من صندوق تحيا مصر، لتقديم المساعدات الغذائية والتي سيتم وصولها على دفعات متتالية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى مدن وقرى المحافظة مجانا.

 وذلك برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات أكبر قافلة إنسانية لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية قبل شهر رمضان، لتخفيف العبء عن كاهلهم والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

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وتفقد محافظ الغربية ٤ شاحنات تحوي ٦٤٠٠ كرتونة مواد غذائية مشيدا بمحتويات كرتونة المواد الغذائية التي توزعها القافلة و مشيرا الي ان الكرتونه قوامها 12 كيلو وتحتوي على 5 كيلو أرز، و 3 كيلو مكرونة، و 2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم، لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة.

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وثمن محافظ الغربية كافة المبادرات الرئاسية لتنمية وبناء الإنسان المصرى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيداً بدور صندوق تحيا مصر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والذى استطاع أن يشمل بجهوده كافة نواحى التنمية وإطلاق قوافل ومبادرات عديدة لتحقيق التكافل الإجتماعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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الاحتلال في غزة أسر الأولى بالرعاية اعتما استقبال شهر رمضان الأكثر احتياجا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الاساسية أكبر قافلة إنسانية الأ اكثر أسر الأكثر احتياجا اعتماد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدواجن واللحوم الدكتور طارق رحمي

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