مساعد وزير الخارجية الأسبق: ممارسات الاحتلال في غزة والضفة الغربية «إرهاب دولة»

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية تعد إرهاب دولة، مشددًا على أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية وعربية وإقليمية ودولية تشارك فيها كل الدول والمنظمات.

وأضاف "صلاح حليمة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "من الواضح أن تطورات القضية تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني، حيث إن التصرفات الإسرائيلية واحتلالها لفلسطين لمدة 75 عاما؛ يخالف كل المواثيق والقرارات والقوانين الدولية ذات الصلة".

وأوضح السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن: "هناك العديد من الممارسات التي تدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية، وبخاصة ما يحدث في قطاع غزة وما يرتبط به من تهجير قسري وعقاب جماعي وهدم للمنازل والمنشآت وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء بما يقرب من 30 ألف شهيد".