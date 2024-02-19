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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات برفع الاستعدادات وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة بدأت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك حيث وضعت عدد من التوجيهات للمحافظات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات، وعلى رأسها رفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية مثل مديريات الصحة والكهرباء والتموين ومياه الشرب وتكليف المحافظات بالتنسيق المستمر مع هذه الجهات، على أن يكون رفع درجة الاستعداد بها طوال أيام الشهر الكريم على مدار الـ 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس الأحد.

ووجه اللواء هشام آمنة ، المحافظات بالبدء الفوري في زيادة أعداد المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة والتي سيتم من خلالها طرح السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في إطار معارض "أهلا رمضان"، والتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والصناع للسلع الأساسية والاستراتيجية بنطاق كل محافظة لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق خلال الفترة القادمة وبشكل مستمر، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة حث العديد من المحلات الكبرى والمصانع في المشاركة في مبادرة "أهلا رمضان" وعمل تخفيضات على السلع الغذائية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في الاشتراك في مبادرات "أهلا رمضان" وإقامة معارض لبيع المواد التموينية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية النشطة في عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

وأشار آمنة إلى أن هناك متابعة أسبوعية من السيد رئيس مجلس الوزراء لجهود المحافظات في هذا الشأن وتشكيل مجموعة عمل مصغرة برئاسة السادة المحافظين في كل محافظة لمتابعة توافر السلع بالأسواق وتوازن الأسعار في المعارض والشوارد التابعة للدولة عن مثيلاتها بالأسواق ، وأكد اللواء هشام آمنة، علي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وشوادر بيع اللحوم إلي جانب معارض "أهلا رمضان" والتأكد من تغطيتها لجميع المحافظات، مثل المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (المجمعات الاستهلاكية – جمعيتي ... الخ)، والمنافذ التابعة لوزارة الداخلية ( أمان )، والمنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والمنافذ التابعة لوزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظات، مشددًا علي إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لافتًا إلى أن المحافظات بدأت بالفعل في تجهيز قائمة بالأماكن التي سيقام بها شوادر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية، على تكثيف الحملات الرقابية اليومية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، حماية المستهلك، مباحث التموين) للمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات وزيادة الحملات عليها خلال شهر رمضان المبارك وخاصة في كافة المدن والقرى والأحياء، وذلك للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين، والتأكد من وجود بيان بأسعار السلع التي يتم بيعها سواء بالشوادر أو المحلات أو السلاسل التجارية والالتزام بتلك الأسعار، والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها ومراقبة جودتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى ضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال من يقومون باحتكار أو تخزين للسلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها، وإعادة طرح السلع التي يتم مصادرتها بالمنافذ .

وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ان الوزارة تعمل أيضا من خلال مبادرة "سند الخير"، على طرح كميات إضافية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية و ذلك لتوفيرها للمواطنين استعداداً لاستقبال هذا الشهر الكريم ، لافتًا أن المبادرة تعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف تواجدها في المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا بجميع المحافظات لبيع السلع بتخفيض في الأسعار بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 20% إلى 25% من خلال سياراتها المتنقلة التي توفر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة والدواجن لبيعها للمواطنين فى المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، مما ساهم فى خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية بالمحافظات ، مشيراً الى أن حجم مبيعات هذه المبادرة منذ انطلاقها وعلى مدار تسعون أسبوعاً بلغ أكثر من 414.3 ملايين جنيه، فى 16 محافظة كمرحلة أولى.

وجه اللواء هشام آمنة، بضرورة التنسيق ما بين المحافظات ووزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والجهات المانحة لكراتين رمضان (تحيا مصر – التحالف الوطني –الاورمان – مصر الخير – رسالة -.... الخ) فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية، على ان يتم التوزيع من خلال لجان معنية بالمحافظة ومديرية التموين والتضامن لضمان عدم الازدواجية في التوزيع والالتزام بتغطية المناطق النائية مثل القرى والنجوع ولذوي الحاجة فقط، مع تسجيل كشوف بالتوزيع بالمحافظات، مؤكدًا علي التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية وفقًا لقواعد الحماية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، للتأكد من وصول تلك الكراتين لكل مستحقيها وخاصة بالمناطق النائية بالقري والنجوع.

وطالب اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من رفع درجة الاستعداد للتصدي لأية محاولة للبناء المخالف خلال شهر رمضان المبارك وتشديد الرقابة لمنع تعديات البناء على الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء والمرور المستمر على مدار اليوم لمنع أي مخالفات في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن ، مؤكدًا على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعامل بكل حزم مع أي محاولات لاستغلال شهر رمضان الكريم، والقيام بتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة أو البناء المخالف، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لتقارير وحدات التغيرات المكانية، و رصد أي متغيرات غير قانونية، والتعامل الفوري معها وإزالتها على الفور، كما وجه وزير التنمية المحلية رؤساء الأحياء ورؤساء هيئات النظافة والتجميل، بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح فى جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها، والمتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم فتح غرف العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة والمحافظات لتلقي أية شكاوى من المواطنين عن نقص أي سلع أو خدمات أو شكاوي تخص التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتوجيه مسئولي مبادرة "صوتك مسموع" التي ترعاها الوزارة لتلقى الشكاوى من المواطنين من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" الذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: "[email protected]".

مجلس المحافظين رئيس الوزراء المحافظات اهلا رمضان السلع الغذائية

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