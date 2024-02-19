بيان شديد اللهجة من قطر لـ نتنياهو بشأن غزة

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، إنها ترفض اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاوية حول الجهود القطرية لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية والتي صورها وكأنها تمويل لحركة حماس.

وأضافت الخارجية القطرية: "نؤكد المضي في جهود الوساطة وعدم الالتفات للمهاترات والتصريحات التي لا يمكن أن نفهمها إلا في سياق الهروب من الأزمات السياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي".

وتابعت: "نطالب نتنياهو بالتركيز على مسار المفاوضات عوضاً عن إصدار تصريحات تتناسب مع أجندته السياسية الضيقة".

وفي وقت سابق، قال نتنياهو: "قطر يمكنها الضغط على حماس كما لا يستطيع أي شخص آخر. إنهم يستضيفون قادة حماس، وحماس تعتمد عليهم ماليًا. وأنا أحثكم على الضغط على قطر للضغط على حماس لأننا نريد إطلاق سراح رهائننا".

وتابع نتنياهو: "آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق قريبًا لإطلاق سراح المزيد من الرهائن لدينا، ولكن سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لم يتم التوصل إلى اتفاق، علينا إنهاء المهمة لتحقيق النصر الكامل".

