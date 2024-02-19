وزير الخارجية الفلسطيني: شعبنا يتعرض لتجاهل حقوقه الأساسية

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنّ الشعب الفلسطيني كله يتعرض لتجاهل حقوقه الأساسية على مدار قرن بخصوص تقرير مصيره.

وأضاف المالكي، في كلمته خلال جلسة استماع علنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محكمة العدل الدولية، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "القادة الإسرائيليون قالوا إن الفلسطينيين لا يجب أن يعيشوا، كانت هناك مدارس وجامعات وثقافة وقرى وعائلات ومجتمعات فلسطينية موجودة ولكنها تأثرت بما يحدث من إسرائيل".

وتابع: "ميثاق الأمم المتحدة يقر بحقوق كل الناس بتقرير مصيرهم، ونشهد اختراقا لهذا الحق عن طريق الاستعمار والفصل العنصري الذي يعاني منه الفلسطينيون على مدار عقود سابقة، فقد جرى تطبيقه بشكل كامل ضدنا، ويجب أن تنظروا إلى الحقيقة الصعبة التي نعيشها، فهي معروفة ومفهومة ويعاني منها جيل بعد جيل، فقد طرد الفلسطينيين من أرضهم الأصلية، وهذا الأمر مستمر حتى الآن".

