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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مصر وكوت ديفوار ..صور

جبالي يستقبل رئيس
جبالي يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوت ديفوار

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، أداما بيكتوجو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوت ديفوار.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين مصر وكوت ديفوار، مشدداً على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز هذه العلاقات والدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما. 

كما شدد  على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين في جميع المجالات البرلمانية والتشريعية، باعتباره أحد أهم روافد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فضلاً عن مواصلة التشاور بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، والتنسيق الثنائي أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وأشاد كذلك بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكداً على ضرورة التعاون بين دول قارة أفريقيا لتحقيق التنمية لشعوبها والاستفادة من موارد القارة.

وفيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بموقف كوت ديفوار المطابق للموقف المصري من ضرورة وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، مُشدداً على الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. 

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية على طبيعة العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين خاصةً على مستوى قيادتي البلدين وما تشهده هذه العلاقات من زخم لابد من استثماره لتعزيز العلاقات البرلمانية والاقتصادية والتجارية، داعياً الشركات المصرية إلى زيادة استثماراتها في كوت ديفوار للاستفادة مما تمتلكه هذه الشركات من خبرة طويلة في المشروعات التنموية والإنتاجية.

كما أشاد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية بالجهود المصرية المضنية لحل الأزمة في قطاع غزة وإدخال مساعدات للفلسطينيين، مشدداً على رفض كوت ديفوار لما يحدث من مجازر إسرائيلية في القطاع بحق المدنيين العزل واستهداف المدارس والمستشفيات.

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المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر كوت ديفوار

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