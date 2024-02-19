منتخب الشاطئية يفوز على أمريكا 5-4 في كأس العالم.. وباولو رجل المباراة

فاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، على نظيره الأمريكى فى ختام دور المجموعات بكأس العالم بنتيجة 5-4.

سجل أهداف الفراعنة حسام باولو "هاتريك"،وأحمد الشحات والحسينى طه.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، والذى أكد على أن اللاعبين والجهاز الفنى قدموا أقصى ما لديهم خلال المباريات ولولا نقص الخبرة وغياب التوفيق فى المباريات الماضية أمام الإمارات وإيطاليا لوصل المنتخب إلى دور الثمانية بالبطولة.

وحصل حسام باولو على لقب رجل المباراة بعد تسجيله 3 أهداف فى المباراة.

ضمت قائمة الفراعنة فى كأس العالم كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير ،مصطفى شيكا ،مصطفى صاصا ،حسان محمد ،أحمد الشحات ،هيثم عاطف كوستا ،الحسينى طة ،محمد عبد النبي لوحا، حسام باولو وإسماعيل بهجت.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبيبا، عباس حسانين المدلك، الجهاز الإدارى أحمد سامي ومحمد منجى،وائل طلال المنسق الإعلامي واسلام شاكر مدير المهمات.

وتعود بعثة المنتخب غدا فى الواحدة ظهرا.