أبرزهم بسام وعواد.. حسام حسن يختار 4 حراس مرمى للمنتخب المصري

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن قرار حسام حسن بضم ٤ حراس مرمي أبرزهم عواد .

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: حسام حسن اختار ٤ حراس مرمي بسام ، احمد الشناوي ، مصطقي شوبير ، عواد ".

يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب ، لمباراة الإسماعيلي والزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية .

يضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري