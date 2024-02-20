تراجع صادرات النفط الخام السعودي خلال ديسمبر 2023

أظهرت مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت إلى 6.308 مليون برميل يومياً في ديسمبر2023 من 6.336 برميل يومياً في نوفمبر.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إنتاج السعودية من النفط الخام 0.126 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 8.944 مليون برميل يومياً في ديسمبر، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام الصادرات الشهرية إلى جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

ووجهت الحكومة السعودية في 30 يناير شركة النفط الحكومية أرامكو بوقف خطتها للتوسع النفطي واستهداف الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً. ويقل ذلك بمقدار مليون برميل يومياً عن الهدف المعلن في 2020 والذي كان مقرراً تحقيقه في 2027.



وأبقت السعودية هذا الشهر على سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي لشهر مارس للعملاء في آسيا دون تغيير عند أدنى مستوى في أكثر من عامين في إطار سعيها للحفاظ على حصتها في السوق.