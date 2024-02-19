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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمزي يسي يروي رحلته من الصعيد للعالمية في "حديث العرب من مصر"

رمزى يسى
رمزى يسى

من صعيد مصر إلى التألق على ساحة الموسيقى العالمية، رحلة طويلة يحكي أسرارها عازف البيانو المصري العالمي رمزي يسي، مع الدكتورة درية شرف الدين، في برنامج "حديث العرب من مصر" الذي يعرض يوم الخميس المقبل على القناة الأولى.

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رمزى يسى

عن رحلته الممتدة لأكثر من 60 عامًا في عالم الموسيقى الكلاسيكية، يقول عبقري البيانو المصري إن السفر والتعرف على ثقافات العالم كان أهم أسرار نبوغه وتميزه في عالم الموسيقى، كما يحكي لأول مرة عن علاقته بالموسيقار محمد عبد الوهاب وماذا دار في اول لقاء لعمل مشترك بينهما.

يكشف رمزي يسي خلال اللقاء عن سر الإقبال الكبير على حفلاته الموسيقية داخل وخارج مصر، وزيادة إقبال الشباب عليها رغم أنه يعزف موسيقى النخبة، كما يكشف العازف العالمي خلال الحوار عن مشروعه القادم لعزف الأعمال العظيمة لعباقرة الموسيقى المصرية .

"حديث العرب من مصر" يرأس تحريره الكاتب الصحفي محمد الشبه، وتقدمه مع الدكتورة درية شرف الدين على القناة الأولى.

الموسيقى الكلاسيكية الموسيقار محمد عبد الوهاب درية شرف الدين محمد عبد الوهاب رمزى يسي

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