اليوم.. انطلاق النسخة الثانية من معرض عجمان للاستثمار العقاري

تنطلق اليوم النسخة الثانية من معرض عجمان للإستثمار العقاري ، ويستمر حتى 22 فبراير الجاري بمشاركة أبرز شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية بالإضافة إلى أكبر المصارف والبنوك الوطنية وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين في المجال العقاري.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أنه بعد نجاح النسخة الأولى من معرض عجمان للاستثمار العقاري وتحقيق الأهداف المنشودة ، جاءت توجيهات عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بتنظيم المعرض سنوياً ليصبح دورياً وفعالية رئيسية ضمن أجندة فعاليات إمارة عجمان وذلك لما له من تأثير وصدى إيجابيين في سوق العقارات بعجمان لاسيما من الجانب الترويجي الهادف إلى تشجع الاستثمار في الإمارة ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس أعمالهم ومشاريعهم العقارية.

وأوضح أن جدول أعمال المعرض يتضمن محاور ثرية يقدمها نخبة من الخبراء والأخصائيين العقاريين حول مستقبل القطاع العقاري والبنية التحتية في إمارة عجمان فضلاً عن التنظيم والتنافسية العقارية في عصر المتغيرات وغيرها من الجلسات الحوارية في مجال الإستثمار والتطوير العقاري وإدارة المرافق في العالم الجديد.

وذكر أن اليوم الأول من المعرض سوف يشهد جلسة إفتتاحية تقدمها القاضي يقين عبدالله الحمادي حول "الحماية القانونية للمشتري على الخارطة" وجلسة أخرى تحت عنوان " عجمان دار الأمان" من تقديم القيادة العامة لشرطة عجمان أما الجلسة الحوارية الثالثة سوف تكون تحت عنوان " الإقامة الذهبية للمستثمرين العقاريين " وتقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ .

وأشار المهيري إلى أن المعرض في دورته الثانية استطاع ان يستقطب أكبر وأهم شركات التطوير العقاري مثل الزوراء العقارية و الراسخون للعقارات و الإمارات العقارية و جي جا للعقارت وسيلفر جيت وسلسبيل للعقارات وغيرها من كبريات شركات التطوير العقاري ، داعياً جميع المهتمين إلى زيارة المعرض والتعرف عن قرب على الفرص الإستثمارية الواعدة والإستفادة من الجلسات النقاشية والمحاور الثرية والهادفة.