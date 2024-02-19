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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير علاقات دولية: العدو سيرضخ عاجلا أم آجلا رغم صلفه وعنجهيته

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور أشرف عكة خبير العلاقات الدولية إن الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية سيكون له بعد قانوني وأخلاقي يؤثر بالضرورة على مسار الأحداث وعلى التطورات الفلسطينية وحماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

 

وأضاف «عكة» خلال مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية» أن رأي المحكمة الدولية سيبحث في ماهية الاحتلال وأبعاده القانونية خاصة أن هذا الاحتلال مارس جرائم متعمدة تخالف القواعد الآرة للقانون الدولي.

 

وأشار إلى أن هذا الاحتلال سيرضخ عاجلا أم آجلا رغم ما يكابر به قادته العسكريون والسياسيون، وأن صلف العدو وعنجهيته لن تفيده ولا إنكاره للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفا أن الـ 15 مليون نسمة من الشعب الفلسطيني على مستوى العالم سيناضلون ويقاومون من أجل حقوقهم المشروعة.


وأوضح أن النضال الفلسطيني والقضية الفلسطينية أصبحت في قلب الأمن العالمي وهي التي ستؤسس للسلام العالمي أو انهيار منظومة الأخلاق والقيم الإنسانية، معتقدا أن العالم الآن يبحث عن مسارات التعدد ومسارات للتعاون.

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