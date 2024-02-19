بعد زيارة الخطيب للزمالك.. هشام يكن: يجب تخفيف التوترات على منصات التواصل

علق هشام يكن، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم الأسبق، على زيارة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لنادي الزمالك، قائلا "هذه الزيارة حدثت من قبل عندما كان الكابتن صالح سليم رئيسا للأهلي، وأتذكر أنني عندما كنت ألعب في الزمالك تدربنا في النادي الأهلي، وكان الود موجودا".

وأضاف "يكن"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أنّ المنافسة بين الأهلي والزمالك ستظل قائمة رياضيا في كل الألعاب والرياضات، ولكن يجب أن يتم الاتفاق على تخفيف التوترات على منصات التواصل الاجتماعي، وبالنسبة إلى اللاعبين، فإن من يخطئ يجب أن يعاقب.

وتابع أن منصات السوشيال ميديا تشهد هجوما بشعا بين جماهير الفريقين، ما أدى إلى زيادة الخلافات بينهما، لافتًا إلى أن العلاقات بين الأهلي والزمالك على مستوى الإدارات واللاعبين طيبة للغاية.