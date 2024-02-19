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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علاقة كاملة بحضور الأقارب.. والد طالبة المطرية: ابنتي فقدت البراءة بسلسلة وانسيال

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية شيف سمك إلي محكمة الجنايات لاتهامه بهتـ.ك عـ.رض فتاة المطرية واستمعت النيابة لأقوال والد المجني عليها.

 

ما صلتك بالمجني عليها ؟
ج: هي بنتي.
س: كم تبلغ من العمر كريمتك سالفة الذكر؟
ج: هي عندها 15 سنة.


س: ما هي تفصيلات شكواك؟
ج:أنا بنتي عندها 15 سنة ومن يومين لقيت والدتها بتقولي إنها حامل ولما قعدت معاها عشان أعرف إزای ده حصل، عرفت منها أن هي كانت تعرف واحد كان عايز يتقدملها وإنه كان بيكلمها من تليفون واحد قريبه وفضل يكلمها لما أخذ رقمها عشان إتصل من عنده كذا مرة، ومن حوالي شهرين راح عند المدرسة عندها وهي متعرفش شکله وقالها إنه معاه صور ليها وإنه أخدها عن طريق هاكر وقالها تيجي معاه لبيته عشان يشيل الصور ويمسحها فراحت معاه وهي خايفة وأخدها بيته في المطرية، و كان في ستات قرايبه ولما قعدت أداها مادة في مياه وبيبسي وكحك ولما شربت وكلت فقدت وعيها، واعتدى عليها وهي مش حاسة بنفسها وبعد كده صحاها وقالها يلا عشان تروحي وأداها سلسلة وإنسيال وقالها هديكي خاتم بس السايبر تحت قافل المرة اللي جاية هديلك الخاتم وهي مكانتش تعرف اللي حصل وسابت الموضوع ومحکتلناش، وبعد كده من يومين كانت بترجع و الدورة الشهرية بتاعة السيدات مقطوعة عنها بقالها فترة، فوالدتها خافت وأخدتها لمركز رعاية الطفل في الجيزة وحللتلها دم للحمل وطلعت حامل فروحت معاها للمكان اللي المتهم أخدها فيه و عرفت عنوانه ورحت بيها للقسم عشان أعمل المحضر.


وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة خطف المجني عليها من غير تحايل أو اكراه بأن استغل حداثة عمرها موهما إياها بالزواج منها وساقها لمسكنه باعدا إياها عن أعين ذويها تمهيدا للنيل من جسدها.

 

وقد اقترنت الجناية بجناية هتك عرض المخطوفة بغير قوة أو تهديد وكان وازعه الشيطان على ذلك فاستغل صغر سنها وغواها بعبارات عاطفية تطورت لتبادلهما مراسلات نصية وصور جنـ.سية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي حتى سخرها له إشباعاً لشهواته وما أن الفرد بها بمسكنه حتى تجرد من ملابسه وجردها من ملابسها واعتدى عليها فنال مقصده وارتضت شهواته حتى حملت منه.

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