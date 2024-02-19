سر خروج منتخب مصر من كأس العالم للكرة الشاطئية

كشف محمد أبو الوفا رئيس بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية، تفاصيل خروج منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية من كاس العالم حتى بعد الفوز على منتخب امريكا في ختام دور المجموعات بكأس العالم بالإمارات بنتيجة 5-4.

وقال محمد أبو الوفا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" اتحاد الكرة استعد بشكل جيد لكأس العالم للكرة الشاطئية ".

وأضاف محمد أبو الوفا:" خرجنا من كأس العالم ولم نوفق في الصعود إلى المرحلة التالية في كأس العالم للكرة الشاطئية ".

وتابع محمد أبو الوفا:" حسام باولو أحد ابرز اللاعبين في منتخب مصر للكرة الشاطئية وهو اسم معروف في الدوري المصري ".

وأكمل محمد أبو الوفا:" لا يوجد لاعبين محترفين في الكرة الشاطئية "، مضيفا:" كافة التدريبات تكون على أرض رملية والرمال يكون ارتفاعها 60 سنتينمتر ".

ولفت محمد أبو الوفا:" ملعب المباراة في كأس العالم للكرة الشاطيئة مختلفة عن الملاعب التي تدرب عليها المنتخب وهذا أحد أسباب عدم صعودنا ، مضيفا:" قدر الله وماشاء فعل وهذه اول مشاركة لنا في كاس العالم ".