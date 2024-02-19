جهاز منتخب مصر وأحمد دياب في مباراة الإسماعيلي والزمالك| شاهد

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، لمباراة الإسماعيلي و الزمالك المقامة حاليا بينهما باستاد الإسماعيلية ، برفقة أحمد دياب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة .

يضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري .

كما حرص مجلس إدارة الإسماعيلي على الاحتفال بجهاز المنتخب بقيادة التوأم ، بقميص للإسماعيلي يحمل اسم حسام و إبراهيم حسن .

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