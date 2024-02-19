مصر تودع كأس العالم للكرة الشاطئية بفوز تاريخي على أمريكا بنتيجة 5-4

حقق منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، انتصاره الأول على الإطلاق في كأس العالم للكرة الشاطئية بالإمارات بعد فوزه على نظيره الأمريكي في ختام دور المجموعات بكأس العالم بالإمارات بنتيجة 5-4.



سجل أهداف الفراعنة حسام باولو "هاتريك"، وأحمد الشحات والحسيني طه.



ونجح الفراعنة في تحقيق فوز تاريخي وشرفي على أمريكا في ختام دور المجموعات، بعدما فشل المنتخبان في حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



فوز المنتخب الوطني كان تاريخيًا كونه الأول للفراعنة وخلال المشاركة الأولى التاريخية، وحصل حسام باولو على لقب رجل المباراة بعد تسجيله 3 أهداف.



ورغم الفوز إلا أن منتخب مصر خرج بشكل رسمي من البطولة بعد تأهل الإمارات وإيطاليا صاحبا المركز الأول والثاني لدور ربع النهائي.



وأنهى منتخب مصر البطولة بالحصول على المركز الثالث في مجموعته، بينما استمر منتخب أمريكا في المركز الأخير.



ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على الكرة الشاطئية، والذي أكد على أن اللاعبين والجهاز الفني قدموا أقصى ما لديهم خلال المباريات ولولا نقص الخبرة وغياب التوفيق في المباريات الماضية أمام الإمارات وإيطاليا لوصل المنتخب إلى دور الثمانية بالبطولة.



وضمت قائمة الفراعنة في كأس العالم، كلا من محمد السيد وإبراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير، مصطفى شيكا، مصطفى صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، الحسيني طة، محمد عبد النبي لوحا، حسام باولو وإسماعيل بهجت.



ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزي مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبيبًا، عباس حسانين المدلك، الجهاز الإداري أحمد سامي ومحمد منجى، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.

وتعود بعثة المنتخب غدًا في الواحدة ظهرًا.