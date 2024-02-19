عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تودع كأس العالم للكرة الشاطئية بفوز تاريخي على أمريكا بنتيجة 5-4

صدى البلد

حقق منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، انتصاره الأول على الإطلاق في كأس العالم للكرة الشاطئية بالإمارات بعد فوزه على نظيره الأمريكي في ختام دور المجموعات بكأس العالم بالإمارات بنتيجة 5-4.


سجل أهداف الفراعنة حسام باولو "هاتريك"، وأحمد الشحات والحسيني طه.


ونجح الفراعنة في تحقيق فوز تاريخي وشرفي على أمريكا في ختام دور المجموعات، بعدما فشل المنتخبان في حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.


فوز المنتخب الوطني كان تاريخيًا كونه الأول للفراعنة وخلال المشاركة الأولى التاريخية، وحصل حسام باولو على لقب رجل المباراة بعد تسجيله 3 أهداف.


ورغم الفوز إلا أن منتخب مصر خرج بشكل رسمي من البطولة بعد تأهل الإمارات وإيطاليا صاحبا المركز الأول والثاني لدور ربع النهائي.


وأنهى منتخب مصر البطولة بالحصول على المركز الثالث في مجموعته، بينما استمر منتخب أمريكا في المركز الأخير.


ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على الكرة الشاطئية، والذي أكد على أن اللاعبين والجهاز الفني قدموا أقصى ما لديهم خلال المباريات ولولا نقص الخبرة وغياب التوفيق في المباريات الماضية أمام الإمارات وإيطاليا لوصل المنتخب إلى دور الثمانية بالبطولة. 


وضمت قائمة الفراعنة في كأس العالم، كلا من محمد السيد وإبراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير، مصطفى شيكا، مصطفى صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، الحسيني طة، محمد عبد النبي لوحا، حسام باولو وإسماعيل بهجت.


ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزي مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبيبًا، عباس حسانين المدلك، الجهاز الإداري أحمد سامي ومحمد منجى، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات. 
وتعود بعثة المنتخب غدًا في الواحدة ظهرًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

ترشيحاتنا

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك

الأرصاد تُحذر من "الثلاثاء المُتقلب".. شبورة وأمطار على مناطق مختلفة

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

وحش الفئة المتوسطة.. أقوى موبايل شاومي للشباب بإمكانات جبارة

روسيا تكشف عن دولة في أمريكا اللاتينية تريد دخول البريكس كـ«شريك»

الرياضة تنافس شريف.. متحدث الزمالك يكشف تفاصيل زيارة مجلس إدارة الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

لازم نخلى بالنا منهم .. هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للاكتئاب

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ