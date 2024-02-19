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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: تطورات الشرق الأوسط تصب في صالح روسيا.. فيديو

بوتين
بوتين

قال الدكتور خليل عزيمة المحلل السياسي إن التطورات الحالية لن تغير في نتائج الانتخابات الروسية، لأن روسيا من الدول التي تعرف بأن نتائج الانتخابات بها محسومة قبل حتى أن تبدأ ومعروف كذلك أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من سيفوز بهذه الانتخابات.

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أضاف «عزيمة» خلال مداخلته ببرنامج «مطروح للنقاش» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن روسيا عامة تؤثر بشكل كبير على الانتخابات الأمريكية، موضحا أن التطورات الحالية التي تجري بالشرق الأوسط تصب في النهاية في مصلحة روسيا، وقد حاول بايدن بالدعم اللامحدود للاحتلال إنهاء هذه الحرب وحسم المعركة في أقصر وقت ممكن حتى لا تؤثر على الانتخابات لكنه لم يفلح في ذلك.

أشار إلى المواقف السلبية من الإدارة الإمريكية سواء من الجمهوريين أو الديموقراطيين تجاه القضية الفلسطينية، ويعتقد «عزيمة» أن هذه المواقف السلبية بسبب التخوف من اللوبي اليهودي داخل مفاصل الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الانتخابات الأمريكية الرئيس فلاديمير بوتين الطاقة النووية القضية الفلسطينية الولايات المتحدة

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