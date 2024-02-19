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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار خاطئ.. المجر توافق على حزمة العقوبات الأوروبية الثالثة عشرة ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي والمجر

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن المجر لن تستخدم حق النقض ضد الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، رغم أنها تعتبرها خاطئة.

وأوضح زيجارتو في تصريحات تلسفزيونية: "في مرحلة إعداد الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات، تمت إزالة جميع العناصر التي تتعارض مع المصالح الاقتصادية للمجر، ولهذا السبب نعتقد أنه من وجهة النظر هذه، فإن الاعتراض عليها لن يكون له أي معنى". 

وأشار وزير الخارجية المجري، إلى أنه بالرغم من عدم معارضة المجر لحزمة العقوبات الجديدة على روسيا، إلا أن الاتحاد الأوروبي يتذخ قرارا خاطئا.

وأضاف زيجارتو أنه علاوة على ذلك، فإن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تناقش بالفعل الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات. 

وقال: "على الرغم من أن هذا محض هراء، إلا أن الجميع واثقون من أنه سيتم اعتماد الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات".

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