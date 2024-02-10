بسبب فضيحة العفو.. استقالة رئيسة المجر كاتالين نوفاك

أعلنت المجر اليوم السبت، استقالة الرئيسة كاتالين نوفاك، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وحسب قناة " M1"" المجرية، أعلنت الرئيسة كاتالين نوفاك استقالتها من مكتبها، وسط فضيحة تتعلق بعفو حصل عليه رجل حكم عليه بالتستر على عدد من حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال في مدرسة مجرية.

وكانت الرئيسة المجرية قد قطعت رحلتها إلى الشرق الأوسط لتعود إلى المجر للإجابة على الأسئلة المتزايدة حول دورها في العفو عن الشخص المعني.

وتعرضت نوفاك لضغوط متزايدة للاستقالة نتيجة لقرارها المثير للجدل بالعفو عن رجل متورط في فضيحة اعتداءات جنسية العام الماضي.

وتجمع أكثر من ألف شخص في بودابست يوم الجمعة للمطالبة باستقالة نوفاك.

وأمضت أحزاب المعارضة المجرية الأسبوع الماضي في الدعوة إلى الإطاحة بنوفاك، وكذلك جوديت فارجا، وزيرة العدل السابقة التي وقعت على العفو.