مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

يعتبر إمام عاشور، اللاعب الحالي في النادي الأهلي، مصدرًا قيمًا لنادي الزمالك، على الرغم من انتقاله من الزمالك سابقًا. فبموجب لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيظل النادي الأبيض يستفيد من إمام عاشور حتى نهاية مسيرته، حتى وإن انتقل إلى فرق أخرى في السنوات القادمة.

