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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

إمام عاشور
إمام عاشور

يعتبر إمام عاشور، اللاعب الحالي في النادي الأهلي، مصدرًا قيمًا لنادي الزمالك، على الرغم من انتقاله من الزمالك سابقًا. فبموجب لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيظل النادي الأبيض يستفيد من إمام عاشور حتى نهاية مسيرته، حتى وإن انتقل إلى فرق أخرى في السنوات القادمة.
 

امام عاشور الزمالك الأهلى فيفا كرة القدم

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