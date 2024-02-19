وزير البترول الأسبق: كبرى الشركات العالمية تشارك في مؤتمر ايجبس للطاقة

أكد عبدالله غراب وزير البترول الأسبق، أن كبرى الشركات العالمية شاركت في مؤتمر ايجبس للطاقة، مضيفا أن مصر تشهد تحولا كبيرا في ملف الطاقة.

وأضاف وزير البترول الأسبق، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار إلى عدم التزام الدول الكبرى بتعهداتها، متابعا أن الرئيس السيسي أكد أن مصر أنفقت المليارات للتحول نحو استخدام الغاز.

وتابع عبدالله غراب وزير البترول الأسبق، أن مصر لديها خبرات متراكمة في قطاع البترول المصري مصر لديها، لافتا إلى أن هناك توجهات خارجية معادية من بعض الدول تجاه مصر.