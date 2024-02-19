أول تعليق لـ جوزيه جوميز بعد تعادل الزمالك مع الإسماعيلي بالدوري

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، أن فريقه لم يبدأ مباراة الإسماعيلي بالصورة التي كان ينتظرها، وبمرور الوقت بدأ فريقه يسيطر على مجريات الأمور ويتحسن تدريجيا.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن الإسماعيلي لعب بشجاعة كما أن أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش تصدى للعديد من الفرص المحققة للزمالك، وأوضح أن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب في اللقاء، والفريق خلق 6 فرص في المباراة، وكان يجب صناعة فرص أكثر.

وأوضح المدير الفني أنه لم يقم باستبدال محمد شحاتة بسبب البطاقة الصفراء، ولكنه كان يرغب في المزيد من التأمين في خط الوسط، وشحاتة لاعب صغير السن ولديه موهبة.

وأشار إلى أن أداء الزمالك تحسن بعد مشاركة الجزيري في مركز المهاجم وعودة يوسف أوباما لمركز 10، وأضاف أن أرضية ملعب المباراة أثرت على الفريق ولكنه يرفض خلق أعذار لفريقه، وشدد على أن الزمالك مطالب بخلق فرص أكثر في المباريات.

وقال جوميز :" الأمر الجيد في قائمة الزمالك أن لديه أكثر من لاعب مميز في كل مركز، ومشاركة محمد صبحي لا تقلل من قيمة محمد عواد، وكل حارس منهما له أسلوب لعب خاص".

وأبدى جوميز سعادته بحضور جمهور الزمالك في لقاء اليوم رغم أن الفريق يلعب خارج ملعبه.

وتعادل الزمالك مع الإسماعيلي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.