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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزارة الرياضة ومنظمة العمل الدولية تفتتحان ملتقى توظيف الشباب "مشروع فرصة" بأسيوط

صدى البلد

افتتحت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ملتقى توظيف الشباب "مشروع فرصة " بشركات القطاع الخاص، وذلك بنادي اسيوط الرياضي، بحضور نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالوزارة، ونشوى بلال مدير مشروع فرصة بمنظمة العمل الدولية، أحمد السويفي مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، في بيان للوزارة مساء اليوم، أن استراتيجية الوزارة ترتكز أحد محاورها على المساهمة فى تدريب الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، وهو نهج تحرص الوزارة على تنفيذه بصورة مستمرة من خلال التعاون مع منظمات العمل المدني والقطاع الخاص، والتى تتوافر لديها فرص عمل للشباب، وإقامة ملتقيات توظيف تجمع تلك الجهات فى مكان واحد، تيسيراً على الشباب للتقديم عليها، و توفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأشار صبحى إلى أن التعاون مع منظمة العمل الدولية يرتكز على المساعدة في خلق بيئة عمل لائقة للشباب من الجنسين من خلال مستفيدي أندية البحث عن وظيفه، ووضع السياسات التي من شأنها تحسين ظروف العمل وتحقيق أقصى استفادة من ملتقيات التوظيف التي تنظمها بمصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، موضحاً أن هذا التعاون يسير بخطى ثابتة ومحددة نحو التمكين الاقتصادي للشباب والفتيات، ورفع قدراتهم في سبيل الحصول على فرص عمل لائقة.

وضم الملتقى مجموعة من شركات القطاع الخاص بمختلف المجالات، والتي توفر وظائف متاحة داخل محافظة أسيوط. 

يأتي هذا الملتقى ضمن مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تساعد في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بمشاركة مجموعة متنوعة من شركات القطاع الخاص، حيث يوفر الملتقى فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين الحاصلين على تدريب أندية بحث على وظيفة بشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير جلسات تعريفية لتأهيل الشباب لسوق العمل.

كما اختتمت الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة ) دورات التدريبات الحرفية والتي نفذتها بمراكز شباب محافظة اسيوط ضمن مشروع فرصة، وذلك لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، والذي شمل تكريم المتدربات خلال هذا التدريب وساعدت تلك التدريبات على خلق فرص عمل للفتيات في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وتعزيز قدراتهم على إيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهم ولأسرهم.

جدير بالذكر أن مشروع 'فرصة' يهدف إلى تحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري ، وذلك من خلال رفع مهارات الشباب وتعزيز فرص حصولهم على العمل وتقديم خدمات المشورة المهنية من خلال مراكز الشباب، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

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