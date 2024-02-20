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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طبعك غلاب.. نورهان مرشدي تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع هاني محروس

نورهان مرشدي
نورهان مرشدي

طرحت المطربة الشابة نورهان مرشدي ، احدث اغانيها والتي تحمل اسم طبعك غلاب بالتعاون مع المنتج هاني محروس .

الاغنيه كلمات والحان عزيز الشافعي ، وتوزيع وفواصل موسيقية احمد عبد السلام ، واخراج عمر ايمن .


طرح المنتج ومهندس الصوت هاني محروس أغنية جديدة لأحدث اكتشافاته الفنية المطربة الشابة  نورهان المرشدي، نجمة ذا فويس السابقة في موسمه الخامس.

أغنية نورهان الجديدة بعنوان "باب الطيابة" أولى أغاني ألبومها الجديد"يا وجع الوجع" عبر قناة محروس الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب من إنتاج Nj Music Production هاني 
محروس.

الأغنية تم تسجيلها بإسطنبول وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب من إخراج "نبيل مكاوي".


"باب الطيابة" كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع أماديو ، هندسة صوتية هاني محروس.

 


هاني محروس، احتفل مؤخرًا بنجاح أغنية "سطلانة"، بعد أن تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بكأس دوري أبطال إفريقيا.

أغنية "سطلانة" غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوتية هاني محروس. لا

نورهان مرشدي طبعك غلاب

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