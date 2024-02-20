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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل من ميتا لمستخدمي آيفون وأندرويد وأجهزة ويندوز

تحذير عاجل من ميتا
تحذير عاجل من ميتا

اتخذت عدد من الشركات ومن بينها شركة ميتا إجراءات ضد عدد من شركات المراقبة المتورطة في التجسس على هواتف آيفون وأندرويد وأجهزة ويندوز. 

وفقًا لشركة ميتا فإن هذه الشركات تعمل في أنشطة التصيد الاحتيالي على منصات مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب  وغيرها، وتم استخدام طريقة الرسائل القصيرة الفريدة التي تتضمن وكيل المستخدم وملف تعريف للاستطلاع.



ولا تزال الطريقة المستخدمة غير واضحة، لكن شركة أمن اتصالات سويدية تشتبه في أنها تنطوي على استخدام نوع فريد من الرسائل النصية القصيرة يُعرف باسم الرسائل القصيرة الثنائية، وتقوم هذه الرسالة بإعلام الجهاز المستلم بوجود رسالة MMS في انتظار استردادها من مركز خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMSC).

كما ورد أن شبكة من الشخصيات المزيفة المرتبطة بـ RCS Labs، المملوكة لشركة Cy4Gate، خدعت المستخدمين لإعطاء أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، بالإضافة إلى النقر على الروابط الاحتيالية لأغراض الاستطلاع. 

,[vn استخدام مجموعة أخرى من حسابات فيسبوك وإنستجرام ، التي تمت إزالتها والمرتبطة بشركة Variston IT الإيطالية لبرامج التجسس، لتطوير الثغرات واختبارها، بما في ذلك مشاركة الروابط الضارة، بحسب “ تايمز أو إنديا”. 

وحددت ميتا أيضًا الحسابات التي تستخدمها شركة Negg Group لاختبار تسليم برامج التجسس الخاصة بها، وحسابات شركة Mollitiam Industries، وهي شركة إسبانية تقدم خدمة جمع البيانات وبرامج تجسس تستهدف أنظمة التشغيل ويندوز وmacOS وأندرويد، لاستخراج المعلومات العامة.

وحذرت شركة ميتا من استقبال أي رسائل أو الاستجابة لروابط هذه الشركات : 

 

 Cy4Gate/ELT Group
RCS Labs
 IPS Intelligence
 Variston IT
 TrueL IT
 Protect Electronic Systems
 Negg Group
 Mollitiam Industries

 

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