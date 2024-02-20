مقـ.تل وإصابة عشرات الفلسطينين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينين بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة لليوم الـ 136.



وأعلنت مصادر طبية في القطاع عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين، باستهداف منزل سكني مأهول غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة وفا".



وأضافت المصادر أن خمسة فلسطينيين قتلوا، وجرح ثلاثة آخرين، في قصف استهدف منزلا لعائلة اقطيفان في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وفقا لوكالة وفا".



وذكرت لوكالة وفا" أن مناطق شمال شرق قطاع غزة، شهدت سلسلة غارات وأحزمة نارية، من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع أضرار مادية وحالة من الرعب، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس، بينما تم انتشال جثامين 5 ضحايا إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين غرب المدينة جنوب القطاع.



وفي وقت سابق من اليوم، أصيب عشرة فلسطينيين على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي على الطريق الساحلي في الشيخ عجلين، أثناء انتظارهم لقافلة مساعدات، وقد جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.



وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي منزلين وأطلقت مدفعيتها عدة قذائف في حيي تل الهوا والصبرة وسط المدينة، كما استهدفت دبابات الجيش الإسرائيلي منازل المواطنين في حي الزيتون قرب دوار الكويت على طريق صلاح الدين بمدينة غزة.



وشمال قطاع غزة، تعرض محيط المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا لعدة قذائف من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي.

وأكدت وكالة وفا، أن قوات الجيش الإسرائيلي ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 قتلى، و145 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 29092 أغلبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى أكثر من 68,883، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.