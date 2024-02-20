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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طرد السفير الإسرائيلي من البرازيل بسبب الحرب على غزة

البرازيل تطرد سفير
البرازيل تطرد سفير اسرائيل

أفادت القناة 13 العبرية بأن البرازيل أصدرت قرارا بطرد السفير الإسرائيلي لديها؛ بسبب الحرب على غزة.

وقالت القناة 13 العبرية: البرازيل تطرد السفير الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة.

ووصفت البرازيل، إعلان إسرائيل أن الرئيس لولا دا سيلفا شخصا غير مرغوب فيه، أمر سخيف.

كما قرر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، استدعاء سفير بلاده من إسرائيل.

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس "لن نحني رأسنا وسيبقى (الرئيس البرازيلي) دا سيلفا شخصية غير مرغوب بها حتى الاعتذار عن تحريضه".

واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي السفير البرازيلي في تل أبيب لـ"توبيخه"، في أعقاب تصريحات لولا التي شبه فيها حرب إسرائيل على قطاع غزة بـ"المحرقة"، وإسرائيل بهتلر.

ويوم أمس الأحد، اتهم الرئيس البرازيلي إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين بغزة، مشبها ما تقوم به إسرائيل بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وكان لولا دا سيلفا قد أكد خلال زيارته إلى مصر في وقت سابق، أن إسرائيل تقتل المدنيين فى غزة بشكل غير مسبوق، مشددا على أنه لا سلام دون قيام دولة فلسطينية

ومن جانبها، أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس الأحد، عن امتنانها لتصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي وصف فيها ما يتعرض له قطاع غزة بـ "المحرقة" النازية.

وعلى خلفية ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شخصا غير مرغوب فيه. كما استدعى السفير البرازيلي لدى إسرائيل فريدريكو ماير ووبخه فيما يتعلق بتصريحات لولا دا سيلفا.

وصرح سيلسو أموريم، مستشار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولو دا سيلفا اليوم الاثنين، بأن قرار إسرائيل إعلان رئيس البرازيل شخصا غير مرغوب فيه هو أمر سخيف.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الأحد 28 ألفا و985 قتيلا و68 ألفا و883 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

الحرب العالمية الثانية الحرب على غزة الرئيس البرازيلي السفير البرازيلي

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