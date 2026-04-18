حكام الجولة الخامسة في مجموعة الهبوط بالدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية في الدوري المصري الممتاز، المعروفة بمجموعة الهروب من الهبوط، في ظل اشتداد المنافسة بين الفرق للبقاء في المسابقة.

وأسندت اللجنة إدارة مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري إلى الحكم الدولي أمين عمر، فيما يدير الحكم محمد معروف مواجهة كهرباء الإسماعيلية وغزل المحلة.

كما يقود صبحي العمراوي مباراة الجونة والإسماعيلي، بينما يتولى عبد الرحمن صالح إدارة لقاء مودرن سبورت وزد.

وتقام المباريات الأربع في توقيتات مختلفة، حيث يلتقي حرس الحدود مع الاتحاد السكندري، والجونة مع الإسماعيلي في تمام الخامسة مساءً، بينما تُقام مواجهتا كهرباء الإسماعيلية مع غزل المحلة، ومودرن سبورت مع زد في تمام الثامنة مساءً، في مواجهات مرتقبة قد تحدد ملامح البقاء والهبوط في الدوري الممتاز.