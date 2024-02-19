صحف السعودية| الممكلة تتقدم في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى المركز الرابع.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2023 تقدم المملكة في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.7، إذ يضعها التقرير في المركز الرابع عالمياً بين دول الـ G20.

ويعد المؤشر العالمي لجودة البنية التحتية للطرق من أهم المؤشرات العالمية التي تقيس مستوى جودة شبكات الطرق بناءً على دراسة وتحليل مجموعة من العوامل التي تؤثر على أداء الطرق وسلامة المستخدمين.

وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر: إن هذا التقدم الذي تحرزه مختلف جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المؤشرات الدولية، يأتي نتيجة للدعم الكبير وغير المحدود الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، مؤكداً تكثيف الأداء وتظافر الجهود لاستمرارية مواصلة ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، والارتقاء بجودة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة وبمعايير عالية من الكفاءة والاستدامة في البنى التحتية وتطوير تجربة مستخدمي الطرق، وصولاً لتحقيق المستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي خبر آخر، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم.

صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري السعودي خالد بن محمد اليوسف، موضحا أنَّ الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة قضاة من درجة «قاضي استئناف» إلى درجة «رئيس محكمة استئناف»، وترقية ستة قضاة من درجة «رئيس محكمة/ب» إلى درجة «رئيس محكمة/أ»، وترقية سبعة قضاة من درجة «وكيل محكمة/أ» إلى درجة «رئيس محكمة/ب»، وترقية ثلاثة قضاة من درجة وكيل محكمة/ب«إلى درجة»وكيل محكمة/أ«، وترقية أربعة قضاة من درجة»قاضي/أ«إلى درجة» وكيل محكمة/ب«، وترقية قاضٍ من درجة»قاضي/ب«إلى درجة»قاضي/أ«، وقاضيين من درجة»قاضي/ج«إلى درجة»قاضي/ب«، وترقية قاضيين من درجة»ملازم قضائي«إلى درجة»قاضي/ج«، وتعيين قاضٍ على درجة»قاضي/ب«وثمانية ملازمين على درجة»ملازم قضائي".

وأكد أن هذا الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق -بإذن الله- الجودة والكفاءة في جميع أعماله.

صحيفة المدينة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقية تهنئة إلى الرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وفي خبر آخر، أتاح المركز السعودي للأعمال الاقتصادية للمستثمرين وأصحاب الأعمال، استخراج رخصة البلدية التجارية، بالإضافة إلى ترخيص سلامة الذي يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني، بشكل فوري، من خلال

خدمة "إصدار رخصة البلدية التجارية" المتاحة في منصة الأعمال؛ بهدف تسهيل بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها في المملكة.

وتتيح الخدمة الجديدة لقطاع الأعمال طلب إصدار الرخصتين، لأكثر من 600 نشاط تجاري من خلال خطوة واحدة، بعد التحقق من عدة اشتراطات ومتطلبات، أبرزها: وجود عقد الإيجار أو صك الملكية أو عقد استثمار الموقع، ووجود فاتورة أدوات السلامة أو تقرير سلامة من الدفاع المدني، إضافةً إلى التأكد من الالتزام باشتراطات الأنشطة الواردة في بوابة "بلدي" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبوابة "سلامة" التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني.

ويقوم المركز بالعديد من الأدوار أبرزها, اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة؛ بهدف الوصول إلى بيئة أعمال جاذبة تعزز الاقتصاد والنمو في المملكة.

صحيفة الوطن

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره لحالة الطقس، اليوم الاثنين، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكون الضباب مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وفي حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

وفي خبر آخر، قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ"تنظيم العدالة والكرامة" لجلسة 7 مارس المقبل.

ويأتي هذا التأجيل وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما في قضية "تنظيم العدالة والكرامة" المصنف "إرهابي" في الإمارات.

وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، فإن "القضية تتعلق بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي".

وذكرت "وام" أن "النيابة العامة كانت قد اختتمت مرافعتها والتي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين".

وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين.