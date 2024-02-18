وزيرة الثقافة ونجوم الفن وتركي آل الشيخ.. لقطات من حفل الليلة السعودية المصرية

توافد عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير على حفل الليلة السعودية المصرية ، الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، كأولى الحفلات السعودية المصرية.



حفل الليلة السعودية المصرية

وكان أول الحاضرين الفنانة إسعاد يونس، والفنان آسر ياسين وكريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي واحمد زاهر ومصطفى فمر وهيثم شاكر والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة عارفه عبد الرسول والمخرج خيري بشارة والموسيقار صلاح الشرنوبي، والإعلامية جاسمين طه والإعلامي أحمد موسى.

كما حضر المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وحضرت ايضا وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية - وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وتذاع الحفل على الهواء مباشرة من خلال قناتى DMC والحياة.



وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.



وتقام الحفل على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بينهما في دار الأوبرا المصرية، متمثلة في مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.