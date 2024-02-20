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رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصورة الجيدة للرياضة.. حسام غالي يعلق على زيارة مجلس الأهلي لنادي الزمالك

صدى البلد

علق حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارة مجلس الأهلي لنادي الزمالك بدعوة من حسين لبيب رئيس النادي.

وقال عبر قناة الزمالك: " يجب أن نظهر الصورة الجيدة للرياضة، ونحن دائما أشقاء داخل وخارج الملعب".

وأكد أحمد سالم، المتحدث باسم  نادي الزمالك، أن النادي الأهلي قام ببادرة طيبة، خاصة بعد دعوة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لمجلس إدارة النادي الأهلي، بزيارة نادي الزمالك، وهو ما قابله مجلس إدارة الأهلي بالترحيب، وتمت الزيارة اليوم.

وقال أحمد سالم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن زيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك كانت ودية، مؤكدا أنها بدأت بالوقوف دقيقة حدادا على روح المهندس العامري فاروق، وتم تقديم درع نادي الزمالك لمحمود الخطيب.

وتابع المتحدث باسم نادي الزمالك، أن الرياضة بها تنافس شريف، وليس بها صراعات وهو ما أكد عليه رئيسي الناديين، بالرغم من التوتر الذي  ث خلال السنوات الأخيرة.

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