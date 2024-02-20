التصريح بدفن جثمان ستيني أنهى الحزن حياته بسوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان مُسن في نهاية العقد السابع من العُمر، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة؛ إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، عقب حزنه طوال الأيام القليلة الماضية؛ لوفاة نجله الذي تعرض لصعق كهربائي قبيل زفافه بعدة أيام، بناحية قرية سلامون دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو “عاصم. ا”، 67 سنة، ويقيم بذات الناحية، مصابا بأزمة قلبية حادة، وتوفي عقب وصوله.

بالانتقال والفحص، وبسؤال أسرة الفقيد، تبين أنه كان يعاني طوال الأيام القليلة الماضية من تعب نفسي شديد إثر حزنه على وفاة نجله العشريني شهاب عاصم، والذي كان من المقرر إقامة حفل زفافه يوم الخميس الماضي 8 فبراير الجاري، حيث تعرض "عريس الجنة" لصعق كهربائي داخل شقة زوجيته بمنزل أسرته، ما جعلها يلفظ أنفاسه الأخيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.