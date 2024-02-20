المتهم له معلومات جنائية.. كشف غموض مق.تل حارس أمن مدرسة بكفر الشيخ

كشفت المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لغز مقـ.ـتل حارس أمن مدرسة كفر إبراهيم الابتدائية بمركز دسوق، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل له معلومات جنائية.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، بوصول «محمد مصطفى» 38 سنة، حارس أمن مدرسة كفر إبراهيم، إلى مستشفى دسوق العام مصاباً بجرح شبه نافذ بالبطن من الناحية اليسرى، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتبين من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، أن وراء ارتكاب الواقعة «هـ.م» 21 سنة، سبق اتهامه في 7 قضايا آخرها 7684 لسنة 2022م «مخدرات وسلاح ناري»، وتعدى على المجني عليه بسلاح أبيض «سكين»، أثناء محاولة منعه تسلق سور المدرسة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.