انطلاق الورش التدريبية لبرنامج «سفراء ضد الفساد» بكفر الشيخ .. صور

نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية شباب كفر الشيخ، فعاليات ورش عمل البرنامج القومي لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد تحت شعار «سفراء ضد الفساد» بمحافظة كفر الشيخ خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري، وذلك بقاعة إعداد القادة بالمديرية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن برنامج «سفراء ضد الفساد» يهدف إلى تنمية الوعي لدى النشء، وترسيخ مبادئ مواجهة الفساد المجتمعي، والتأكيد على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية المجتمعية، بالإضافة إلى السعي نحو التقدم، والدفع بعجلة التنمية نحو بناء الدولة المصرية، والتدريب على تعزيز وترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن، وتأصيل النزاهة والشفافية داخل نفوس النشء، لخلق مجتمع مصري متماسك خالٍ من الفساد، ويسعى للتقدم من خلال أنشطة نبذ العنف، وأنشطة عدم التمييز ومواجهته.

وتضمنت فعاليات التدريب للمدربين دعاء راشد ، ونورا أبو زيد مجموعة من الورش التفاعلية وفق الدليل التدريبي حول مواجهة الفساد المجتمعي، والجلسات، وتعارف، وقواعد العمل، وتوقعات، ومحاور المشروع، وتعريف المبادرة وخصائصها، وأهمية المبادرات للفرد والمجتمع وجغرافية المبادرة وخطوات المبادرة، وتحديد واختيار الموضوع من خلال تقسيم المشاركين مجموعات عمل.

جاء ذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وأحمد طارق، منسق البرنامج

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