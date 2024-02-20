عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

180 مليار جنيه.. حزمة حماية اجتماعية جديدة تطبق أول مارس لهذه المهن

حزمة الحماية الاجتماعية
حزمة الحماية الاجتماعية

 تبذل الدولة  جهودًا بالغة لمواجهة تداعيات التغييرات والتحديات التي فرضتها الصراعات الإقليمية والدولية، خاصة في الأسعار بهدف توفير احتياجات مواطنيها. وتبنت الدولة المصرية نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.

بالتفاصيل..السيسي يصدر أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه
حزمة الحماية الاجتماعية

180 مليار جنيه للحماية الاجتماعية

تعاملت الدولة مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية.

ومن جانبه، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من 1 مارس 2024

  • تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى
  • 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات
  • 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً
  • 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية
  • 4.5  مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء  المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من 100% فى بدل السهر والمبيت

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد معطي، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تضمن تحسين الأجور والمعاشات وجاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية.

txt

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لـ"صدى البلد": مناقشة الغلاء والتضخم على أولويات المحور الاقتصادي.. وسنطالب بزيادة المعاشات وربط الأجور بالأسعار

txt

لنهاية شهر يونيو.. مفاجأة بشأن المستحقين لزيادة المعاشات الجديدة

وأضاف معطي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة تسعى جاهدة لحل مشكلات المواطن، وتشاركه بما يهدف إلى خلق حوار مجتمعي ووضع حلول وأفكار خارج الصندوق وسط التحديات التي تواجه مختلف اقتصاديات العالم.  

وتابع: الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بالتخفيف عن المواطن في ظل ارتفاع التضخم عالميا بما يعود بالنفع عليه من خلال تحسن مستوى المعيشة للأسرة المصرية، ورفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الدولة تتبع شعار المواطن أولا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القيادة السياسية تحرص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة ليستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.

حزمة حماية اجتماعية حزمة حماية اجتماعية حزمة اجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية الاصلاحات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

هاني شكري عن شطب مرتضى منصور من الزمالك: أفضل قرار وكله باللوائح

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

موضوعات متعلقة

عقب زيادة المرتبات| احسب هتقبض كام حسب درجتك الوظيفية.. وهذا موعد التطبيق

كم يتقاضى الأطباء وطواقم التمريض بعد زيادة المرتبات 2024؟.. تفاصيل

قوى النواب توافق على زيادة المرتبات لمعلمي المعاهد وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال يهاجم جوميز بسبب عبدالله السعيد

ليلة النصف من شعبان.. جبر الله فيها خاطر سيدنا النبي

كبير مستشاري بايدن يزور مصر وإسرائيل لاحتواء أزمة تهديدات نتنياهو باجتياح رفح

على الحدود مع إيران .. زلزال يضرب العراق

كهربا مش عايز يسافر.. مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن المباراة المقبلة للفريق

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بسب الخطيب وعباس والعتال وآخرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم|فوتوبيا تحتفي بخمسين عاما من البورتريه السينمائي لمحمد بكر

وصفات لطهي أجنحة الدجاج

إسرائيلي طلب الحصول على جواز سفر بريطاني لرضيعته.. ففوجئ بصدمة من «الداخلية»

فيديو

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد سالم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ