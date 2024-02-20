الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ3.2 مليون جنيه في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية بالإسماعيلية، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من نطاق دائرة مركزى شرطة الإسماعيلية وأبو صوير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبط عنصر إجرامى، له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جراما – 5 كيلو جرامات نن مخدر الهيروين – ميزان حساس”.

كما تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة أبو صوير ، وبحوزتهما “كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات – 3 كيلو جرامات من مخدر الهيروين”.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,200,000) ثلاثة مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.