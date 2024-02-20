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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

محطة روض الفرج تستقبل وفداً من الكونغو للتعرف على مراحل إنتاج مياه الشرب

صدى البلد

فى إطار التعاون بين شركة مياه الشرب بالقاهرة وجميع المؤسسات المعنية بقطاع مياه الشرب ومنها قطاع التدريب الإقليمي بوزارة الموارد المائية والرى.

استقبلت محطة مياه روض الفرج صباح اليوم وفداً من دولة الكونغو  ، وذلك ضمن البرنامج التدريبى الذى ينظمه قطاع التدريب الإقليمي بوزارة الموارد المائية والرى ، وتأتى هذه الزيارة ضمن البرنامج التدريبى لهذه الكوادر.

بدأت الزيارة بعرض تقديمى يوضح إمكانات شركة مياه الشرب بالقاهرة وحجم المياه المنتجة ، فى حضور الدكتور طارق ندا - رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء محمد كلبوش رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة ، تبع ذلك جولة ميدانية بمراحل إنتاج المياه بمحطة مياه روض الفرج بداية من مأخذ المحطة ومروراً بمراحل المروقات والمرشحات وعنابر تعقيم المياه ثم المعمل التابع للمحطة للتعرف على مراحل تعقيم وتطهير مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين ، واختتمت الزيارة بشرح لمنظومة التحكم المركزى (SCADA System) .

وتعد محطة مياه روض الفرج من أقدم وأعرق محطات انتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام ١٩٠٣م و كانت تعتمد على مياه الابار الارتوازية فى بداية نشأتها ، وتبلغ مساحة منشآت المحطة ٢٥فدانا وتبلغ طاقتها التصميمية ٨٥٠ ألف متر مكعب/ يوم ، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من ٤ مليون نسمة بمناطق السيدة زينب و الاباجية وتلال زينهم و شبرا والخلفاوى والدراسة وبولاق ابو العلا والسيدة عائشة و رمسيس والاوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية والزمالك.

وقد أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الشركة ترحب بأى تعاون مع أشقائنا بالدول الأفريقية للتدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيات المستخدمة داخل الشركة مما له الأثر فى تعميق العلاقات المصرية الأفريقية ويعضد الدور الريادى لمصر لجميع دول القاهرة الأفريقية ، وقد عبر أعضاء الوفد الزائر فى نهاية الزيارة عن إعجابهم وامتنانهم لما لقوه من ترحاب وحفاوة فى الاستقبال ، كما أشادوا من خلال تعليقاتهم وأسئلتهم بالتطور التكنولوجى الذى لمسوه فى منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه التابعة للشركة.

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أبو العلا التطور التكنولوجي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف المهندس مصطفى الشيمى تعقيم وتطهير رئيس قطاع التخطيط لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

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