أميرا قطر والكويت يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

عقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري اليوم، الثلاثاء.

وبحسب صحيفة “الري” القطرية، فقد رحب تميم بأمير دولة الكويت والوفد المرافق، متمنياً للعلاقات الأخوية بين البلدين المزيد من التطور والنماء على مختلف الأصعدة.

وأعرب عن تطلعاته بأن تسهم هذه الزيارة في تعميق روابط الأخوة بين البلدين بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين.



من جانبه؛ عبر أمير دولة الكويت، عن شكره لأمير قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعًا لتعزيز الأواصر الأخوية وعلاقات التعاون بما يحقق التطلعات المشتركة ويصب في صالح البلدين والشعبين.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، والقضايا الإقليمية والدولية.