بالأسماء.. وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا

نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قرار وزير الداخلية رقم 208 لسنة 2024 بالموافقة على رد الجنسية المصرية لصالح 12 مواطنًا .

وجاء في الجريدة الرسمية، أنه “بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاص المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 بشأن الجنسية المصرية، تمت الموافقة على رد الجنسية المصرية لصالح 12 شخصا.

وجاءت أسماء من شملهم القرار كالتالي:

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