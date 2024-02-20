تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة فريق الجونة

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في مباراة الجولة ال 13 الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - خالد صبحي - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم- أحمد القندوسي - صامويل أمادي- صديق ايجولا.
خط الهجوم: چون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
على الجابرى - سعد سمير - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - ابراهيم محمد - احمد بلحاج - علاء شعبان - يوسف بعرور - مروان عثمان.