تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة فريق الجونة

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في مباراة الجولة ال 13 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - خالد صبحي - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم- أحمد القندوسي - صامويل أمادي- صديق ايجولا.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - سعد سمير - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - ابراهيم محمد - احمد بلحاج - علاء شعبان - يوسف بعرور - مروان عثمان.