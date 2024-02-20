حمدوك: اتفاق المنامة خطوة مهمة لحل أزمة السودان وننتظر دورا أفريقيا قريبا

قال رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، إن اتفاق المنامة الشهر الماضي خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، قائلاً إنها تتكامل مع محادثات «منبر جدة» الذي يُعوّل عليه كثيراً في وقف الحرب المدمرة في السودان.

اتفاق المنامة هو الاتفاق بين نائب القائد العام للجيش الفريق شمس الدين الكباشي، والقائد الثاني لـ«قوات الدعم السريع» الفريق عبد الرحيم دقلو، في العاصمة البحرينية (المنامة).

وحسب تصريحات حمدوك لصحيفة «الشرق الأوسط» بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، طالب بأن تترافق مع هذه الجهود عمليةٌ سياسيةٌ متزامنةٌ في القارة الأفريقية تحت إشراف الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي.

وفي تعليقه على اتفاق المنامة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، عدَّ حمدوك أن ما تم يُعد «توسيعاً لمنبر جدة التفاوضي»، وأن المفاوضات بعد أن كانت تيسّر من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، أضافت المنامة لهما كلاً من مصر والإمارات والبحرين.