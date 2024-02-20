مسلسلات رمضان 2024.. محمود طلعت يضع الموسيقى التصويرية لـ "كوبرا"

يضع الموسيقار محمود طلعت الموسيقى التصويرية على أحداث مسلسل "كوبرا" للنجم محمد إمام والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2024 حصرياً على قناة mbc مصر ومنصة shahid، حيث اختار طلعت موسيقى تتناسب مع الأجواء الشعبية التشويقية التى يتم تقديمها فى أحداث العمل.

"كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

ويعود محمد إمام إلى دراما المقبل بعد غياب عامين اذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل، مؤمن نور، أحمد عبد الله محمود وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن محمد إمام يعرض له حالياً فى السينمات، فيلم "أبو نسب" ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.