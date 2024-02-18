عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أعمال محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية

صدى البلد

تجسيدا لأهداف وزارة الثقافة المتمثلة في إعادة إحياء التراث وتعريف الأجيال الجديدة برموزه، تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقديم سلسلة وهابيات حيث يقام حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى في الثامنة مساء اليوم علي مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها في الليل لما خلى.

مسلسلات رمضان 2024| بعد غياب سنتين .. محمد عادل إمام يروج لمسلسل "كوبرا"

نوال عبد الشافي تطرح أغنية "أنا بلا فخر" من فيلم "عادل مش عادل" .. فيديو

بالإضافة إلى يا ورد مين يشتريك، النهر الخالد، ساكن قصادى، أمل حياتي، انت الحب، هذه ليلتى، إلى جانب موسيقى فين طريقك.. أداء غادة آدم، إيناس عز الدين، أحمد عصام وعازف العود محمود عبد الفتاح .

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الإبداع العربى .

إحياء التراث الدكتور مصطفى حلمى الدكتور خالد داغر المايسترو المايسترو الدكتور مصطفى حلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«وزير التموين ساب المعرض ومشي».. غضب أحمد موسى بشأن «أهلا رمضان» بالقليوبية

هزيمة الأهلي بخماسية من الزمالك تزلزل القلعة الحمراء| قرارات عاجلة واستقالات منتظرة ..تفاصيل

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم الأحد

المحكمة تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتهمة سب ثلاثي الأهلي القدامى

إمام عاشور يثير أزمة بين مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

رد فعل مفاجئ من مرتضى منصور على تعيين التوأم لقيادة منتخب مصر

اخبار مصر| السيسي وماكرون يحذران من التصعيد في رفح.. حقيقة تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان

صاحب دار نشر شهير في قبضة ضباط قصر النيل..تفاصيل

ترشيحاتنا

«الغرفة التجارية بالقليوبية»: معارض «أهلاً رمضان» توفر أساسيات السوق.. والسكر بـ27 جنيهًا

إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ أحداث عنف الطالبية

علاج رباني لمن يعاني من وسواس الموت

حسن شحاتة يكشف حقيقة اعتزاله التدريب

شهداء وجرحى بعد قصف إسرائيلي لأرض يسكنها نازحون شرق رفح

سري للغاية.. الكشف عن وثائق لأول مرة عن حرب أكتوبر|تفاصيل كاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف تحت القصف.. زواج محمود وشيماء في مخيم للنازحين بقطاع غزة

مشهد يحبس الأنفاس.. بحار يوثق اللحظات الأخيرة قبل غرق السفينة

مش غالي.. أنغام تثير ضجة بفستان أنثوي| شاهد

رجل أعمال يحول طائرة بوينج 737 إلى فيلا فاخرة.. كيف ذلك؟

فيديو

مقطع فيديو لشاب يوثق أثر يدي جده على المصحف.. ما القصة؟

تشييع جثمان مريم مجدي في مسقط رأسها اليوم

محمد طعيمة: الكوميديان فى مصر مسكين .. فيديو

الصعيدي الجدع.. بائع يلقي بالبرتقال على شاحنات مساعدات غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ