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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال رمضان.. 30 طن مواد غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بجنوب سيناء

صدى البلد

قال محافظ جنوب سيناء خالد فودة إنه سيتم دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك بـ30 طن مواد غذائية، بالإضافة إلى "بونات" سيتم صرفها للأسر الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم "الثلاثاء" معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة دهب سكوير بمدينة دهب، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين؛ لبيع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

وتفقد المحافظ المعرض للتأكد من زيادة كميات المنتجات الغذائية المعروضة ونسبة التخفيض عليها، موجهًا بدعم المعرض بكميات كبيرة للسلع الغذائية التي يوجد إقبال عليها لتلبية احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات التموينية عليه لمتابعة الالتزام بالأسعار.

ووجه بإقامة معرض رئيسي بكل مدينة، لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة في متناول محدودي الدخل بتخفيض يتراوح من 10 حتى 20%؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين إبراهيم الحارون أن إجمالي عدد معارض "أهلًا رمضان" الأساسية بالمحافظة بلغ 8 معارض، بجانب 28 منفذا تابعا لمديرية التموين ويجرى متابعتها باستمرار للتأكد من الالتزام بالأسعار المتفق عليها، وتوافر السلع الغذائية بها.

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