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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشير التابعي: صعب الحكم على مدرب الزمالك الجديد من أول مباراة

الزمالك
الزمالك

أكد بشير التابعي، نجم الكرة المصرية السابق، أن جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، تسلم تقريرا فنيا عن بعض الأمور الفنية، خصوصا أنه لن يستطيع اكتشاف كل شىء عن الفريق خلال أسبوعين فقط.

وأضاف نجم الزمالك السابق فى تصريحات تلفزيونية: "من الصعب الحكم على جوميز من أول مباراة، وإدارة الزمالك يجب أن تعلم بصعوبة تتويج الفريق بأي بطولة، خصوصا في ظل عدم قيد عبدالله السعيد وناصر ماهر في قائمة الكونفدرالية.

وأضاف "كنت معترضا على ضم هذا الكم الكبير من اللاعبين في يناير، لأن الاختيارات تكون بناء على الاحتياجات والكواليتي".

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبيًا مع نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما امس، في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في دوري Nile

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 12 في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف عن الإسماعيلي صاحب المركز الرابع عشر.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلتقي الزمالك في المباراة المقبلة مع نادي أبو سليم الليبي في المباراة التي تجمعهما بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الكونفدرالية.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق الـ25 من شهر فبراير على ملعب فريق أبو سليم الليبي.

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.

 

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