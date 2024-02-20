طلاب هندسة حلوان يبتكرون مشروعا عن التشييد المستدام.. تفاصيل

يبتكر طلاب الجامعات العديد من الاختراعات، خاصة خلال مشروعات تخرجهم التي يمكن أن تفيد المجتمع وتساعد على تحقيق التطور.

وتعمل جامعة حلوان على دعم هذه الابتكارات والمشروعات بجميع الكليات لهذا العام الدراسي، وعرضها على سوق العمل والمستثمرين.

و من ضمن هذه الابتكارات أطلق طلاب برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام بكلية الهندسة بالمطرية، برعاية ودعم الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عبد الهادي، عميد الكلية، مشروعا متقدما في مجال إدارة المشروعات لتطبيق تكنولوجيا النمذجة المعلوماتية للبناء (BIM) في مشروعات التشييد والبناء.

هذا المشروع جاء ليؤكد أهمية BIM كأداة ثورية في تحسين عمليات التصميم، والتنفيذ، والصيانة ضمن القطاع، ويتمثل الهدف الأساسي من المشروع في تسليط الضوء على دورة مستندات BIM وكيفية تفاعلها وتأثيرها على مختلف مراحل المشروعات، من الفكرة الأولية وحتى الإنجاز وما بعده.

وتأتي فكرة تكنولوجيا BIM، التي تعد أكثر من مجرد أداة تصميم ثلاثية الأبعاد، توفر نموذجا رقميا يمكن استخدامه لاتخاذ قرارات مستنيرة عبر جميع مراحل المشروع.

هذه النماذج تشتمل على بيانات دقيقة ومفصلة تتعلق بالعناصر الإنشائية، ما يسمح بالتحليل والمحاكاة الفعالة للأداء الإنشائي والبيئي للمشروع، ومن خلال دمج BIM في إدارة المشروعات، يمكن تحقيق التكامل والتنسيق الفعال بين الفرق المختلفة، من مهندسين، معماريين، ومقاولين، لضمان الدقة وتقليل الأخطاء والتكرار في العمل، كما يسهل عملية التواصل وتبادل المعلومات بين جميع أطراف المشروع، ويعزز من كفاءة العمل ويقلل من النفايات والتكاليف.